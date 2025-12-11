MasterChef si riaccende il giovedì sera gourmet Bruno Barbieri | Questo è il trio più bello L’intervista di Open agli chef – Video

Il giovedì sera torna il talento culinario di MasterChef, con chef di fama internazionale pronti a conquistare il pubblico. Cannavacciuolo, Locatelli e Barbieri preparano il palco per una nuova edizione ricca di sfide e emozioni. In questa intervista di Open, i tre chef condividono le loro aspettative e il loro entusiasmo per questa stagione.

Gli chef Cannavacciuolo, Locatelli e Barbieri sono pronti a riaprire la cucina di Masterchef, il talent culinario più seguito della tv. Si riaccendono dunque i giovedì sera (ore 21:15) all’insegna della cucina gourmet, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, alla ricerca del miglior cuoco amatoriale d’Italia che alla fine della corsa vincerà 100mila euro in gettoni d’oro, la pubblicazione del proprio primo libro di ricette (edito da Baldini+Castoldi) e l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana. Come sempre, il format riprenderà con la fase delle selezioni per formare la classe di chef, quindi stasera via con i Live Cooking, gli aspiranti concorrenti avranno a disposizione 45 minuti per impostare il piatto dietro le quinte, dove, come lo scorso anno, saranno seguiti da Chiara Pavan, migliore Chef donna italiana per le Guide de L’Espresso 2019 e Miglior chef donna per la guida Identità Golose nel 2020, e poi 5 minuti per completare il piatto davanti ai giudici. 🔗 Leggi su Open.online