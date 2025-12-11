MasterChef Italia 15 | stasera si riparte all’insegna di tradizione e innovazione I giudici | Sarà un’edizione imprevedibile

Stasera torna MasterChef Italia 15, l’attesa competizione culinaria che unisce tradizione e innovazione. I giudici promettono un’edizione imprevedibile, mentre le cucine più ambite del paese si riaccendono per sfidare i talenti emergenti. L’appuntamento è alle 21:15, in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW.

Riaprono le cucine più ambite e temute d’Italia. A partire da questa sera alle 21:15 torna MasterChef Italia con la sua quindicesima edizione, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW. Il celebre cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy si conferma un pilastro del panorama televisivo italiano, consolidando anno dopo anno il suo ruolo di programma cult capace di unire intrattenimento puro e cultura gastronomica. A fare gli onori di casa ritorna il trio di giudici stellati composto da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, insieme per il settimo anno consecutivo. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - MasterChef Italia 15: stasera si riparte, all’insegna di tradizione e innovazione. I giudici: “Sarà un’edizione imprevedibile”

