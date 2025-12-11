MasterChef da stasera al via | come e dove vederlo e chi sono i giudici di quest’anno?

Stasera torna MasterChef Italia con la sua quindicesima edizione. L'appuntamento è per giovedì 11 dicembre, con nuove sfide, talenti emergenti e i giudici di sempre. Ecco come e dove seguirlo, e tutto ciò che bisogna sapere sui protagonisti di questa stagione.

Questa sera, giovedì 11 dicembre, torna l’appuntamento con MasterChef Italia, giunto alla sua quindicesima edizione. Il celebre cooking show Sky Original sarà trasmesso alle 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, con la possibilità di recuperarlo on demand su Sky Go. View this post on Instagram Il trio di giudici confermatissimo. Per il settimo anno consecutivo, la giuria sarà composta dal trio di chef stellati che il pubblico adora: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. I tre maestri della cucina italiana valuteranno decine di aspiranti chef amatoriali alla ricerca del prossimo vincitore, che dovrà incarnare il motto di questa edizione: “Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - MasterChef da stasera al via: come e dove vederlo, e chi sono i giudici di quest’anno?

