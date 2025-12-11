Masterchef 2025 in tv su Sky e Now | dove vedere le puntate in diretta e in streaming e tutte le novità

Da giovedì 11 dicembre, MasterChef Italia torna in tv su Sky Uno e in streaming su NOW, portando nuove sfide e protagonisti. Con gli chef Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli, il cooking show si prepara a sorprendere gli spettatori con tante novità. Ecco tutto ciò che c'è da sapere su come seguire le puntate in diretta e in streaming.

Torna in tv MasterChef Italia, in partenza da giovedì 11 dicembre su Sky Uno e in streaming su NOW. Il cooking show con gli chef Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli riparte con tante novità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

@annapep3 domani sera lo guardi #MasterChefIt? - facebook.com Vai su Facebook

Masterchef 2025 in tv su Sky e Now: dove vedere le puntate in diretta e in streaming e tutte le novità - Torna in tv MasterChef Italia, in partenza da giovedì 11 dicembre su Sky Uno e in streaming su NOW. Segnala fanpage.it

MasterChef Italia 2025/2026: dal 11 dicembre tornano Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli. Tutte le novità della nuova stagione - 35 su Sky e NOW, torna anche MasterChef Magazine, con ricette, approfondimenti e ospiti. Secondo dtti.it