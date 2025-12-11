Mastella | Solidarietà ai proprietari del furgone di ‘Bancarella beneventana’ | invito tutti a dare una mano

Il consigliere Mastella esprime solidarietà ai proprietari del furgone utilizzato come deposito per la Bancarella Beneventana, distrutto da un incendio. Invita la comunità a contribuire per sostenere chi è stato colpito da questo episodio.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Esprimo massima solidarietà ai proprietari del furgone usato come deposito per la storica 'Bancarella Beneventana', andato distrutto a causa di un incendio. Sollecito tutti, secondo le proprie possibilità, a dare una mano. Anche io lo farò, perché sia preservato un patrimonio del commercio ambulante cittadino", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.