Mastella | Nomine senza consenso | Calenda ne sa qualcosa come quando Monti lo nominò viceministro

In questo articolo si analizzano le recenti dichiarazioni di Mastella riguardo alle nomine politiche senza consenso, facendo riferimento a un episodio passato con Calenda e Monti. La discussione si focalizza sulle dinamiche di potere e le tensioni tra le figure politiche coinvolte.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Carlo Calenda non perde il vizio di attaccarmi, benché gli abbia dato solidarietà poche ore fa. E’ un habitué delle cadute di stile evidentemente. Capisco bene che con me politicamente non ha nulla a che vedere: c’è la stessa differenza tra chi, pariolino e figlio di mammà, non può certo capire che significa battere i territori e calarsi nella mischia delle preferenze”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. “Quanto alla questione della Giunta di Fico di nomine da trombato alle elezioni ne sa qualcosa: fu nominato viceministro da Monti, nonostante avesse bucato l’elezione al Parlamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mastella: “Nomine senza consenso: Calenda ne sa qualcosa, come quando Monti lo nominò viceministro”

Dopo il voto esplodono le tensioni nella lista. Rivendicata la decisività elettorale di Noi Sud e criticate le indiscrezioni sulle nomine in giunta #AntonioMilo #cirofalanga #NoiSud #critiche #Mastella - facebook.com Vai su Facebook

Fico sotto assedio sulle nomine, Mastella: «Pronto a fare l’assessore» - Mastella contesta i criteri voluti da Fico per la nuova giunta regionale, mentre crescono pressioni e malumori tra Psi, Iv, M5S e Pd sulle scelte degli assessori. Scrive stylo24.it

Proclamazione eletti e insdiamento di Fico, tutto pronto ma è già polemica con Mastella - Nei primi giorni della prossima settimana, a Palazzo Santa Lucia, ci sarà il formale passaggio di consegne tra il presidente uscente della Regione Vincenzo De Luca e il neo presidente Roberto Fico, us ... Lo riporta internapoli.it