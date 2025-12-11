Massolin Il mio compito è essere pronto

Yanis Massolin, il giovane calciatore francese arrivato in estate all'Udinese, si è subito fatto notare. In pochi giorni, ha esordito da titolare e ha affrontato la sua prima conferenza stampa in Italia, dimostrando determinazione e prontitudine nel suo nuovo percorso.

Mesdames et messieurs, voici Yanis Massolin. Il 'lungo' calciatore francese, arrivato in estate alla corte di Andrea Sottil, nel giro di pochi giorni ha vestito la sua prima maglia da titolare, lunedì contro il Catanzaro al Braglia, ed affrontato quarantotto ore dopo la sua prima conferenza stampa italiana. Con il prezioso aiuto della professoressa Muriel Jardin, (insegnante dell'istituto paritario Dante Alighieri, scuola che è sponsor e partner del Modena per il settore giovanile), che ha agevolato la chiacchierata con la sua traduzione. Anche se, va detto, Massolin ha cercato di rispondere a qualche domanda usando l'italiano, dimostrando buona volontà e voglia di imparare la nostra lingua.

Pedro Mendes commenta la prima sconfitta casalinga contro il Catanzaro. «Sono qui un po' dolorante, perché già prima del gol, mi è uscita la spalla. Mi trovo bene con Massolin, come del resto con tutta la squadra. Il colpo di testa? È vero, non sono alti