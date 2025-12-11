Massara e l’annuncio sul mercato prima di Celtic Roma | Si parla di Zirkzee perché non ha giocato tanto ora gioca quindi vedremo

In vista della sfida tra Celtic e Roma, Massara ha commentato la situazione di Zirkzee, sottolineando il suo cambio di ruolo e l’importanza di avere alternative nel mercato. L’attenzione si concentra sulle scelte di mercato e sulle potenzialità dell’attaccante, con un’analisi sulle sue recenti prestazioni e il futuro in vista delle prossime partite.

Massara prima del Celtic: la necessità di alternative e l'analisi su Zirkzee. Il DS valuterà le occasioni per rinforzare la squadra a gennaio. La Roma è sbarcata in Scozia per affrontare l'ostacolo Celtic al suggestivo Celtic Park, un match fondamentale per continuare il proprio cammino in Europa League dopo l'importante vittoria contro il Midtjylland. La squadra di Gian Piero Gasperini cerca riscatto immediato dopo la sconfitta rimediata contro il Cagliari nell'ultimo turno di campionato. Prima del fischio d'inizio, Frederic Massara, direttore sportivo giallorosso, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, toccando diversi temi, dalle scelte tecniche per la partita alla prossima sessione di calciomercato.

