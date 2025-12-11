Maschio Gaspardo inaugura ad Alife il primo Full Line Store del Centro-Sud

Maschio Gaspardo apre ad Alife il suo primo Full Line Store nel Centro-Sud Italia, ampliando così la propria rete di punti vendita. L'inaugurazione, realizzata in collaborazione con Ciccarelli snc, rappresenta un importante passo strategico per l'azienda nel rafforzare la presenza nel territorio campano e offrire un servizio completo ai clienti del settore agricolo.

CASERTA (ITALPRESS) – Maschio Gaspardo ha inaugurato ad Alife (CE) il suo secondo Full Line Store in Italia, avviato in collaborazione con Ciccarelli snc, realtà storica del territorio specializzata nella vendita di macchine agricole, ricambi e assistenza. L’azienda, fondata da Alessandro Ciccarelli, è oggi guidata dai figli Marco, Francesco e Patrizio. Con questa nuova apertura, il Gruppo prosegue la propria strategia di espansione del modello Full Line Store, monomarca per le attrezzature agricole, già attivo con successo in Spagna, Slovenia e, più recentemente, in Italia con la prima inaugurazione a Mortara (PV). 🔗 Leggi su Ildenaro.it