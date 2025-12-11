Marusic Juve | il montenegrino e la Lazio si incagliano sulla durata del rinnovo i bianconeri tornano a sperare per l’estate Ultime
La trattativa tra Marusic e la Lazio per il rinnovo del contratto si complica, con il giocatore che chiede un accordo di tre anni garantiti e i biancocelesti che propongono un biennale con opzione. La Juventus osserva da vicino la situazione, alimentando le speranze di un possibile inserimento estivo.
Marusic Juve: trattativa aperta per il rinnovo con la Lazio che offre un biennale con opzione, mentre il montenegrino chiede tre anni garantiti. Mentre la stagione entra nel vivo e le squadre lottano per i rispettivi obiettivi sul campo, le dirigenze sono già al lavoro dietro le quinte per pianificare il futuro e blindare i pezzi pregiati delle proprie rose. Tra i nomi caldi che agitano le cronache di calciomercato c'è quello di Adam Marusic, laterale montenegrino che da anni rappresenta una colonna portante della Lazio. La sua situazione contrattuale ha inevitabilmente attirato l'attenzione degli addetti ai lavori e delle big del campionato, con Marusic che torna ciclicamente d'attualità come suggestione per la fascia bianconera, sempre alla ricerca di esperienza e affidabilità.
