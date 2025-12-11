Marusic è stato proposto al Napoli a parametro zero Romano

Il Napoli valuta nuovi profili per rinforzare le fasce e, secondo quanto riportato da Romano, Marusic potrebbe arrivare a parametro zero. Con Manna molto impegnato nel mercato, si apre una possibile opportunità per il club partenopeo di rinforzare la rosa con un difensore esterno di esperienza.

Marusic può diventare una nuova opportunità di mercato per il Napoli: Manna è molto attivo e ora spunta un altro nome per le fasce. Marusic a parametro zero. Fabrizio Romano ha raccontato sul suo canale YouTube: “Si è parlato del Napoli come possibile opportunità per prendere Marusic a parametro zero, con voci che lo davano in trattativa con il club azzurro in vista dell’estate. Quello che posso dirvi è che, da quanto risulta a me, Marusic è stato semplicemente proposto a diverse squadre come occasione a parametro zero. Una normale dinamica di mercato per un giocatore in scadenza. Ad oggi, però, non risulta che il Napoli stia lavorando attivamente all’operazione: – non c’è un’offerta, – non c’è una trattativa aperta, – non c’è una spinta concreta per portarlo a Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it