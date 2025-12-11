Mario Biondi | Ai miei 10 figli insegno ad apprezzare ciò che hanno

Mario Biondi, il noto cantautore catanese, condivide il suo rapporto con i dieci figli avuti da quattro donne diverse. Tra ricordi di momenti familiari e riflessioni sul valore della gratitudine, Biondi racconta l'importanza di insegnare ai figli ad apprezzare ciò che hanno, sottolineando l'importanza delle tradizioni e dei legami familiari.

Il cantautore catanese ha parlato dei dieci figli avuti da quattro donne diverse: «Abbiamo sempre trascorso il Natale tutti insieme, quest'anno non so. Crescendo nascono esigenze diverse». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

