mariah carey pubblica un video del 1994 quando all i want for christmas non era ancora la canzone di natale per eccellenza

Mariah Carey, lo sappiamo bene, è da tempo la regina indiscussa del Natale. La cantante pop domina le charts natalizie da ben sei anni con il suo onnipresente classico invernale All I Want For Christmas Is You. Eppure la sua canzone, uscita nel 1994, non è entrata in classifica fino al 2000 e non ha raggiunto il primo posto nella Billboard Hot 100 sino al 2019, ben venticinque anni dopo la sua pubblicazione. L'intervista a Mariah Carey. Ieri, Mariah ha ripostato l'estratto un'intervista che risalente proprio al 1994, in cui le veniva chiesto se sperasse che una delle canzoni del suo primo album natalizio, Merry Christmas, potesse un giorno diventare onnipresente nelle radio durante le festività, alla stregua di White Christmas.