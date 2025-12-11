Maria De Filippi e Silvia Toffanin al lavoro su un nuovo programma

Milano, 11 dicembre 2025 - Il successo roboante e inatteso della nuova versione della Ruota della Fortuna sta inducendo i vertici Mediaset a riprendere in considerazione diversi format del passato che erano finiti un po’ nel dimenticatoio. Tuttavia dalle parti di Cologno Monzese si guarda anche molto avanti. Il format targato De Filippi-Toffanin. “ Maria (De Filippi, ndr) e Silvia (Toffanin, ndr) hanno iniziato a lavorare a un format che prevede interviste come quello del 2016 di Maurizio Costanzo (il programma era ‘L’intervista’, ndr)”: l’annuncio è arrivato direttamente dal patron di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Maria De Filippi e Silvia Toffanin al lavoro su un nuovo programma

