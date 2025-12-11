Margherita Della Valle chi è l’ad di Vodafone tra le donne più potenti del mondo nel 2025

Margherita Della Valle, amministratrice delegata di Vodafone dal 2023, si distingue tra le donne più potenti al mondo nel 2025, secondo Forbes. Con una lunga carriera nel settore, è una delle due italiane in questa prestigiosa classifica, confermando il suo ruolo di rilievo nel panorama internazionale.

Due italiane nella Top 100 delle donne più potenti al mondo nel 2025 secondo Forbes. Oltre a Giorgia Meloni, confermata ai vertici ma fuori dal podio dopo essere stata scalzata dalla premier di Tokyo Sanae Takaichi, c’è anche una manager: 49esima è Margherita Della Valle, romana classe 1965 e dal 2023 amministratrice delegata di Vodafone, quando subentrò al dimissionario Nick Read. Madre di due figli, che nel 2007 l’hanno seguita a Londra dove oggi vive assieme al marito, è entrata in azienda nel 1994 dopo una laurea all’Università Bocconi, scalando pian piano le gerarchie fino alle posizioni di leadership. 🔗 Leggi su Lettera43.it