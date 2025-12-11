Marchisio inserisce due centrocampisti interisti nella top 3 del campionato Al primo posto però c’è lui

Claudio Marchisio ha stilato la sua classifica dei migliori centrocampisti della Serie A, inserendo due giocatori dell'Inter nella sua top 3. L'ex calciatore della Juventus ha analizzato le prestazioni dei mediocampisti più influenti del campionato, mettendo in evidenza le loro qualità e il rendimento nelle prime posizioni della graduatoria.

Inter News 24 L’ex calciatore della Juventus Claudio Marchisio ha inserito nella top 3 dei centrocampisti della Serie A due nerazzurri. Al primo posto però c’è lui. L’ex centrocampista della Juventus, Claudio Marchisio, ha stilato la sua classifica dei migliori centrocampisti dell’attuale Serie A, intervenendo al podcast La Tripletta de La Gazzetta dello Sport. Nonostante la sua passata fede bianconera, Marchisio ha posizionato ben due giocatori dell’ Inter nella sua top 3 assoluta. ULTIMISSIME SULL’INTER Sul gradino più alto del podio, tuttavia, non figura nessun nerazzurro: al primo posto della classifica di Marchisio c’è infatti il fuoriclasse croato Luka Modric (presumibilmente in Serie A, NdR). 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Marchisio inserisce due centrocampisti interisti nella top 3 del campionato. Al primo posto però c’è lui

Marchisio: 'La Juve mi preoccupa, ho visto poco affiatamento' - Nelle scorse ore l'ex centrocampista Claudio Marchisio, in un'intervista rilasciata a Walter Veltroni per il Corriere della Sera, si è detto preoccupato per la situazione della Juventus. it.blastingnews.com scrive

Marchisio: "Juve, questo mi preoccupa. Alex Sandro mi chiese se fossi matto" - L’ex numero 8 della Juventus, oggi impegnato come procuratore, fotografa un panorama tutt’altro che roseo, in particolare ... Come scrive tuttosport.com