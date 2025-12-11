Marche Consiglio | il messaggio del presidente Pasqui ai giovani

Durante la Giornata delle Marche al Teatro “La Fenice” di Senigallia, il Presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui ha rivolto un messaggio forte e concreto ai giovani della regione, sottolineando l'importanza del loro ruolo per il futuro delle Marche. Un intervento che ha evidenziato impegno e determinazione nel promuovere opportunità e crescita per le nuove generazioni.

Un messaggio forte, deciso e concreto quello lanciato dal Presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui dal palco del Teatro "La Fenice" di Senigallia dove si è celebrata la Giornata delle Marche. Un intervento in perfetta sintonia con il tema di questa ventunesima edizione della Giornata delle Marche dedicata ai giovani ai quali il Presidente Pasqui si è rivolto " non come destinatari passivi delle politiche pubbliche, ma come protagonisti attivi, capaci di interpretare il presente e immaginare il futuro". Le Marche hanno bisogno dei giovani. Sempre rivolgendosi ai giovani il Presidente Pasqui ha poi affermato: "Le Marche hanno bisogno di voi, della vostra energia, della vostra intelligenza e della vostra creatività ".

