Maratona Telethon | Pellezzano si prepara a vivere l' edizione 2025

Pellezzano si appresta ad accogliere l'edizione 2025 della Maratona Telethon, in programma dal 15 al 21 dicembre. La settimana sarà ricca di eventi di intrattenimento e iniziative dedicate alla solidarietà, coinvolgendo tutta la comunità in un percorso di generosità e impegno sociale.

Casa Telethon, riapre le porte a Fagnano Olona per la maratona di raccolta fondi a favore della ricerca. Sabato 13 dicembre dalle ore 9:00 alle ore 15:00 in piazza A.di Dio.

36ª Maratona #Telethon. La @Fondaz_Telethon ribadisce il suo impegno per la ricerca sulle malattie genetiche rare, producendo e distribuendo i farmaci che le case farmaceutiche non trattano perché troppo costosi. Per donare subito è già attivo il numero 45

Maratona Telethon: su Twitch Dario Moccia raccoglie più di 350mila euro - La maratona di Fondazione Telethon è un appuntamento ormai consolidato di fine anno, ma questa volta a dare una grande ...

Maratona Telethon. Previste due serate - Torna anche in Valdelsa la maratona Telethon, dove è presente da ben trentacinque anni e con oltre duecento mila euro raccolti.