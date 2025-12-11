Marano senza luminarie | Confcommercio denuncia il Comune per un’occasione persa da 25.000 euro

Marano è senza luminarie natalizie, una decisione che ha suscitato polemiche. Confcommercio ha denunciato il Comune per aver perso un’opportunità da 25.000 euro, poiché il progetto per il bando della Camera di Commercio non è stato presentato. Biancamaria Pezzuto ha spiegato su Facebook come questa mancanza abbia lasciato la città senza finanziamenti per le luminarie natalizie.

Biancamaria Pezzuto spiega su Facebook come il progetto per il bando della Camera di Commercio non sia stato presentato dal Comune, lasciando la città l'unica dell'interland senza finanziamento per le luci natalizie.

Vittoria. Il direttivo sezionale Confcommercio mette in rilievo che la città è ancora senza luminarie natalizie - “Stando a quanto ancora non si vede, con nulla all’orizzonte, e auspicando che si tratti solo di un breve ritardo, constatiamo ad ... Scrive radiortm.it