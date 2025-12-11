Mara Venier Carlo Conti Marco Liorni ed Ezio Greggio ad Atreju | Orgogliosi di essere nazional popolari

Durante l'evento Atreju, Mara Venier, Carlo Conti, Marco Liorni ed Ezio Greggio hanno espresso il loro orgoglio di essere figure di forte popolarità nazionale, partecipando a un appuntamento che unisce politica, spettacolo e sport in un contesto di dialogo e confronto.

Mara Venier, Carlo Conti, Marco Liorni ed Ezio Greggio sono stati ospiti ad Atreju, tradizionale raduno di Forza Italia a cui, dal 6 dicembre fino a sabato 14, prendono parte non solo ministri, alleati, avversari politici, ma anche personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della tv.

