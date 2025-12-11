Mara Venier ad Atreju | Orgogliosa di essere nazional-popolare – Il video

Mara Venier si è mostrata orgogliosa di essere considerata una figura nazional-popolare durante la sua partecipazione ad Atreju. La conduttrice ha condiviso riflessioni sul suo ruolo nel panorama televisivo italiano, evocando anche ricordi legati a Pippo Baudo e alle definizioni che hanno segnato la sua carriera.

(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2025 "Qualche anno fa, Pippo Baudo si offese moltissimo perché l'allora presidente Rai aveva classificato i suoi programmi come 'nazional-popolari'. La prese come un'offesa, ci fu una polemica che durò mesi. Ecco, io oggi, quando mi dicono che Mara Venier è 'nazionale popolare', sono orgogliosa di rappresentarlo". Lo ha detto Mara Venier ad Atreju al panel 'La televisione e la cultura nazional-popolare in Italia'. Atreju Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Conti scherza su Sanremo: "Quest'anno preoccupato, ci sono poche polemiche". La frase pronunciata durante un incontro con Mara Venier e Marco Liorni. #ANSA Vai su X

Ospite di un’intensa intervista a Domenica In con Mara Venier, Amanda Lear si è raccontata tra carriera e vita privata - facebook.com Vai su Facebook

Leggi anche: Mara Venier | Orgogliosa di essere nazionalpopolare La gente vuole un pomeriggio sereno Domenica In non si può stravolgere

Leggi anche: Mara Venier Carlo Conti Marco Liorni ed Ezio Greggio ad Atreju | Orgogliosi di essere nazional popolari

Mara Venier ad Atreju: Orgogliosa di essere nazional-popolare - "Qualche anno fa, Pippo Baudo si offese moltissimo perché l'allora presidente Rai aveva classificato i suoi programmi come 'nazional- Come scrive ilgiornale.it

Mara Venier, Carlo Conti, Marco Liorni ed Ezio Greggio ad Atreju: "Orgogliosi di essere nazional popolari" - Mara Venier, Carlo Conti, Marco Liorni ed Ezio Greggio sono stati ospiti ad Atreju, tradizionale raduno di Forza Italia a cui, dal 6 dicembre fino a sabato 14, prendono parte non solo ministri, alleat ... Si legge su today.it