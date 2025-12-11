Mara Venier ad Atreju di cosa sono orgogliosa | che botta alla sinistra

Durante l’evento Atreju, Mara Venier e altri volti noti della televisione italiana hanno discusso del ruolo della tv nel panorama culturale nazionale. Le loro parole hanno messo in luce come lo spettacolo di massa, spesso criticato, rappresenti invece un elemento di orgoglio e identità per molti italiani. Un confronto che rivela il valore e l’importanza della televisione nel tessuto culturale del Paese.

Da termine quasi dispregiativo a medaglia da appuntare con orgoglio sul petto. La televisione " nazionalpopolare " trova la sua più fiera difesa nelle parole dei suoi protagonisti, Mara Venier, Carlo Conti, Marco Liorni ed Ezio Greggio, ospiti ad Atreju per il panel "La televisione e la cultura nazionalpopolare in Italia". Un'occasione per rivendicare un ruolo che, secondo loro, significa soprattutto "essere nel cuore della gente", unire le generazioni e offrire conforto, specialmente nei momenti più difficili. E chissà quanti, nei salottini rossi che per anni hanno dettato legge nei palinsesti televisivi, saranno rimasti con un palmo di naso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Mara Venier ad Atreju, "di cosa sono orgogliosa": che botta alla sinistra

