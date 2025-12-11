Mantovani al Manuzzi ufficializzato l’ok

È stata ufficializzata l’autorizzazione per i tifosi del Mantova di partecipare alla trasferta a Cesena, in occasione del match previsto sabato alle 19 al Manuzzi. La decisione permette ai sostenitori di seguire la squadra in trasferta, garantendo il rispetto delle normative vigenti e favorendo il sostegno alla compagine mantovana durante l'incontro.

L'ufficialità al via libera in relazione alla trasferta dei tifosi mantovani a Cesena in occasione del match in programma sabato alle 19.30 all'Orogel Stadium è arrivata ieri. Lo ha confermato pure il Cavalluccio, citando il decreto col quale il Ministro dell'Interno ha disposto la sospensione dell'efficacia del provvedimento, emesso il 12 novembre che nei fatti vietava per due mesi le trasferte ai sostenitori lombardi. E' così contestualmente stata aperta la prevendita dei biglietti per il Settore Ospiti. I tagliandi sono disponibili online e nei punti vendita abilitati Vivaticket al prezzo unico di 22 euro: sarà possibile acquistarli fino alle 19 di domani.