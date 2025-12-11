Manovra stretta sulle banche | cala la deducibilità delle perdite

Il governo interviene sulla tassazione bancaria con un emendamento alla manovra, modificando la deducibilità delle perdite pregresse. La misura rappresenta una stretta che potrebbe avere ripercussioni sul settore, influenzando la gestione fiscale delle banche e la loro capacità di compensare eventuali perdite passate.

Il governo interviene ancora una volta sul fronte della tassazione bancaria attraverso un emendamento alla manovra che ritocca in modo significativo la deducibilità delle perdite pregresse. La modifica riguarda l’articolo 22, quello dedicato alla sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle attività per imposte anticipate (Dta), e agisce direttamente sulle percentuali di compensazione del maggior reddito imponibile con perdite pregresse ed eccedenze Ace. Il nuovo schema. Nel nuovo schema, per il 2026 la quota compensabile scende dal 43% al 35%, mentre per il 2027 il tetto si abbassa dal 54% al 42%, riducendo lo spazio di utilizzo dei “cuscinetti” fiscali costruiti negli anni dagli istituti di credito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

