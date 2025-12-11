Manovra sciopero generale Cgil del 12 dicembre anche a Parma

Il 12 dicembre si svolgerà uno sciopero generale indetto dalla Cgil, coinvolgendo diverse città e regioni, tra cui Parma. La protesta, contro la legge di Bilancio, prevede manifestazioni, presìdi e incontri pubblici, segnando un momento di mobilitazione sociale in risposta alle misure economiche e sociali del governo.

Domani, venerdì 12 dicembre, in occasione dello sciopero generale indetto dalla Cgil contro la legge di Bilancio, sono previsti manifestazioni, presìdi e comizi in tutte le regioni. Una mobilitazione diffusa che metterà al centro salari, fisco, precarietà, sicurezza sul lavoro, pensioni, sanità e.

lo sciopero generale indetto per il 12 dicembre dalla Cgil contro la manovra economica del Governo impatterà anche sul Trasporto pubblico locale della metropoli. Tutti i settori interessati

Isabella Tovaglieri interviene a Sky Economia su sindacati e sciopero, manovra di bilancio e crisi dell'automotive causata dalle folli politiche ideologiche europee.

Domani lo sciopero generale contro la Finanziaria, possibili disagi - Le ragioni della protesta sono legate ai contenuti della manovra finanziaria del governo, misure insufficienti secondo il sindacato.

Manovra, sciopero generale Cgil del 12 dicembre anche a Parma - Prevista una manifestazione in piazza Garibaldi alle ore 9.