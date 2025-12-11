Manovra | Salvini ' settimana prossima approvazione in Senato'

Il ministro Salvini ha annunciato che la manovra sarà approvata in Senato la prossima settimana, seguita dall'approvazione alla Camera. La conferma di questa tempistica apre una fase cruciale per le discussioni e le decisioni legislative in vista dell'adozione definitiva del provvedimento.

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Penso che si farà settimana prossima l'approvazione in Senato e la settimana successiva alla Camera. Stiamo ad esempio cercando ulteriori fondi per le forze dell'ordine. Polizia, carabinieri, pagamento degli straordinari, assunzioni straordinarie perché il tema della sicurezza non è più solo un tema di Salvini, della Lega. Adesso ho visto che anche i sindaci di sinistra si sono accorti che forse c'è qualche piccolo problema di sicurezza e quindi il nostro obiettivo è assumere ancora più poliziotti e ancora più carabinieri e pagarli meglio". Lo dice Matteo Salvini a Porta a Porta. 🔗 Leggi su Iltempo.it