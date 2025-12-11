Manovra | Renzi ' in aula in Senato tra venerdì e sabato prossima settimana'

Iltempo.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Renzi ha annunciato che la legge di Bilancio sarà discussa in aula al Senato tra venerdì e sabato della prossima settimana. L'intervento si inserisce nel percorso di approvazione della manovra, con il calendario che si sta definendo in vista delle prossime sessioni parlamentari.

Roma, 11 dic (Adnkronos) - "Intervento in aula per la legge di Bilancio ragionevolmente tra venerdì e sabato della settimana prossima". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews, a proposito della sua agenda parlamentare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

manovra renzi in aula in senato tra venerd236 e sabato prossima settimana

© Iltempo.it - Manovra: Renzi, 'in aula in Senato tra venerdì e sabato prossima settimana'

Manovra: Renzi, 'in aula in Senato tra venerdì e sabato prossima settimana' - "Intervento in aula per la legge di Bilancio ragionevolmente tra venerdì e sabato della settimana prossima". Scrive iltempo.it

manovra renzi aula senatoManovra 2026 all'esame dell'Aula del Senato fra il 15 e il 16 dicembre - Il presidente della commissione Bilancio del Senato, Nicola Calandrini, conferma i tempi delle votazioni sulla Manovra 2026. Segnala gioconews.it