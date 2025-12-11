Manovra | Pd ' tagli insostenibili a cinema Giuli ininfluente'

La manovra finanziaria ha determinato tagli significativi al settore del cinema, lasciando insoddisfatte le realtà coinvolte. Il Pd evidenzia come le promesse di ripristino dei fondi siano rimaste senza seguito, sottolineando l'inefficacia di Giuli nel cercare di arginare gli effetti di questi tagli e la sua poca influenza nel settore cinematografico.

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - “Aveva promesso il ripristino dei fondi che non è mai arrivato. Giuli non riesce a recuperare gli ingenti tagli subiti dal settore e che conferma la sua ininfluenza sul settore. La riduzione dei tagli sono briciole rispetto alle reali necessità. Così la cultura italiana continua a pagare il prezzo di un governo assente e incapace. I tagli al cinema sono insostenibili”. Così la capogruppo democratica alla camera Irene Manzi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Manovra: Pd, 'tagli insostenibili a cinema, Giuli ininfluente'

Tagli alle regioni: Cecconi vs Scalfarotto

Video Tagli alle regioni: Cecconi vs Scalfarotto Video Tagli alle regioni: Cecconi vs Scalfarotto

Cerca Video Caricamento del Video...

Taglio IRPEF nella Manovra 2026: come funzionerà il calcolo con la nuova aliquota - facebook.com Vai su Facebook

Manovra: Pd, 'tagli insostenibili a cinema, Giuli ininfluente' - Giuli non riesce a recuperare gli ingenti tagli subiti dal settore e che conferma la sua ininfluenza sul set ... Come scrive lanuovasardegna.it

Manovra: Guerra (Pd), tagli Caf arbitrari, vanno ripensati - Manovra: Guerra (Pd), tagli Caf arbitrari, vanno ripensati “Mentre si riposano fra una lettera e l’altra con cui cercano di spiegare alla Bce il perché dell’inutile emendamento sull’oro detenuto e ges ... Riporta partitodemocratico.it