Manovra | Pd ' governo costretto a riscriverla vogliamo tempo per confronto'

Il Parlamento si prepara a rivedere la manovra finanziaria, con il Pd che sottolinea come il governo sia stato costretto a riscriverla. La richiesta di più tempo per un confronto approfondito emerge dopo un mese di inattività della Commissione Bilancio, che non ha discusso né emendato il testo. La situazione apre un dibattito sulle prossime mosse politiche.

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Per un mese la Commissione Bilancio è stata completamente ferma. Non ha discusso, non ha emendato. Ha atteso ordini dal governo. È il segno più evidente della deriva che questa destra sta imponendo alle istituzioni: un Parlamento svuotato di ruolo e una maggioranza ridotta a braccio esecutivo di Palazzo Chigi". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia e il capogruppo dem in commissione Bilancio Daniele Manca. "Ora questi ordini stanno arrivando, attraverso gli emendamenti trasmessi oggi, con l'esecutivo che è costretto a riscrivere un testo che non stava in piedi a causa delle guerre intestine della maggioranza. 🔗 Leggi su Iltempo.it