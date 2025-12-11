Manovra Pagliaro Inca Cgil | Mostra un Paese sempre più sbilanciato domani anche noi in piazza
L'Inca, il patronato della Cgil, annuncia la partecipazione allo sciopero generale di domani contro la legge di Bilancio del governo Meloni. La mobilitazione riflette il disagio di un paese percepito come sempre più sbilanciato, evidenziando le preoccupazioni delle categorie sociali coinvolte.
Roma, 11 dic. (AdnkronosLabitalia) - Anche l'Inca, il patronato della Cgil, domani partecipa allo sciopero generale proclamato contro la legge di Bilancio del governo Meloni. "Il quadro complessivo della manovra - dice in un'intervista all'AdnkronosLabitalia, Michele Pagliaro, presidente Inca - mostra un Paese sempre più sbilanciato: si innalza ulteriormente l'età pensionabile, si comprimono salari e pensioni reali, si restringono gli spazi di welfare, mentre prosegue una crescita dello stanziamento per il riarmo, con scarse risorse destinate a istruzione, sanità, servizi pubblici e politiche industriali. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Manovra, Pagliaro (Inca Cgil): "Mostra un Paese sempre più sbilanciato, domani anche noi in piazza" - 'La legge di bilancio interviene ancora una volta sul sistema previdenziale, peggiorando la condizione di milioni di lavoratrici e lavoratori' ... Come scrive adnkronos.com
Manovra. Cgil, Cisl e Uil avvertono il Governo: “Sulla sanità risorse ancora insufficienti” - Cgil definisce le risorse "largamente insufficienti" rispetto ai bisogni reali, ... Si legge su quotidianosanita.it