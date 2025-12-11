Manovra | Magi ' su oro governo mina autonomia Bankitalia e Bce per fare favore a Trump'

L'emendamento di Fratelli d'Italia sull'oro ha sollevato polemiche, accusato di minare l'autonomia di Bankitalia e della Bce. Secondo Magi, si tratta di una mossa demagogica e populista che sembra allinearsi con una strategia più ampia volta a indebolire l'Europa, favorendo gli interessi degli Stati Uniti.

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - “L'emendamento di Fratelli d'Italia sull'oro è demagogico e populista, ma soprattutto in questo modo il governo non solo esprime sfiducia verso il sistema monetario europeo, ma svela anche l'intento di voler ledere l'autonomia di istituzioni come Bankitalia e Bce, in coerenza con la strategia pubblicata da Trump che vede l'Italia Paese al servizio degli Usa per indebolire da dentro l'Unione Europea”. Lo ha detto questa mattina ad Agorà il segretario di +Europa, Riccardo Magi. “Il governo dovrebbe avere più consapevolezza del fatto che in una democrazia liberale ci sono dei limiti al potere e alle competenze. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Manovra: Magi, 'su oro governo mina autonomia Bankitalia e Bce per fare favore a Trump'

