Manovra | flash mob Avs alla Camera ' stipendio bloccato Natale dimezzato'

In occasione della discussione sulla manovra, un flash mob organizzato dall'Avs si è svolto alla Camera, evidenziando le difficoltà economiche affrontate dai cittadini. I manifestanti hanno sottolineato come le misure previste comportino un Natale più povero, con stipendi bloccati e spese ridotte, evidenziando le tensioni sociali legate alle recenti decisioni economiche del governo.

Roma, 11 dic (Adnkronos) - Questo "è un Natale tagliato: saranno tagliati i regali, le spese fondamentali della maggioranza dei cittadini di questo Paese". Lo ha detto Nicola Fratonianni che, con Angelo Bonelli e i parlamentari di Avs, ha animato un flash mob davanti alla Camera dei deputati con panettone, pandoro, pacchi regalo vuoti e lo striscione 'Stipendio bloccato. Natale dimezzato'. "Questo è il governo della sega, segano tutto: stipendi, Servizio sanitario nazionale, diritti delle persone -ha proseguito Fratoianni-. Forse hanno preso spunto dall'amico Milei, ma questa non è la soluzione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Manovra: flash mob Avs alla Camera, 'stipendio bloccato, Natale dimezzato'

NewSicilia. . #TgFlash del 4 dicembre - EDIZIONE MATTINA • Crisi idrica nel Trapanese, Sammartino incontra l'ATI: pronto in dieci giorni il collegamento tra Lago Arancio e Diga Garcia ? https://tinyurl.com/2bz8wp8z • Approvata manovra finanziaria per rie - facebook.com Vai su Facebook

Manovra: Fratoianni, 'non risponde a bisogni Paese, a partire da stipendi' - "Quella del governo Meloni è una manovra del tutto insufficiente, che non risponde ai bisogni del Paese a cominciare dagli stipendi fermi col costo della vita che cresce. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

AVS – ALLEANZA VERDI SINISTRA: «FWD: MANOVRA. “STIPENDIO BLOCCATO, NATALE DIMEZZATO” FLASHMOB PARLAMENTARI AVS CON BONELLI E FRATOIANNI. DOMANI GIOVEDI 11 ... - "Stipendio bloccato, Natale dimezzato" è il flashmob che i parlamentari e le parlamentari di Avs terranno domani mattina giovedi 11 dicembre alle ore 11. Da agenziagiornalisticaopinione.it