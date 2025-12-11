**Manovra | dossier FdI emendamento contro rischio ' mani' straniere su oro Bankitalia**

Iltempo.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un emendamento presentato da Fratelli d'Italia mira a tutelare le riserve auree di Banca d'Italia, rafforzando le misure di sicurezza contro eventuali rischi di intervento da parte di soggetti stranieri. La proposta si inserisce nel contesto della manovra e intende garantire la sovranità sulle riserve nazionali.

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - L'emendamento di Fratelli d'Italia sulle riserve auree di Banca d'Italia serve a proteggerle da 'mani' straniere. E' quanto si spiega nel dossier elaborato dall'ufficio studi di Fdi, che l'Adnkronos ha potuto visionare, dal titolo 'Oro di Bankitalia al popolo italiano: smontiamo le fake news'. "Il capitale della Banca d'Italia, comprese quindi le riserve auree, è detenuto da banche, assicurazioni, fondazioni, enti ed istituti di previdenza, fondi pensione ecc. aventi sede legale in Italia. In molti casi si tratta di soggetti privati, alcuni dei quali controllati da gruppi stranieri", si legge nel testo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

manovra dossier fdi emendamento contro rischio mani straniere su oro bankitalia

© Iltempo.it - **Manovra: dossier FdI, emendamento contro rischio 'mani' straniere su oro Bankitalia**

Leggi anche: Manovra FdI propone un’indennità all’80% alle donne che prendono parte al percorso anti-violenza

Leggi anche: L' oro è del popolo italiano dentro Bankitalia ci sono capitali stranieri rischiosi | il dossier riservato di FdI

**Manovra: dossier FdI, emendamento contro rischio 'mani' straniere su oro Bankitalia** - L'emendamento di Fratelli d'Italia sulle riserve auree di Banca d'Italia serve a proteggerle da 'mani' straniere. Si legge su iltempo.it

manovra dossier fdi emendamentoIl dossier di FdI: “Dentro Bankitalia stranieri pericolosi, l’oro è del popolo italiano” - In un documento riservato dell’ufficio studi del partito vengono elencate le ragioni a difesa dell’emendamento della manovra sulle riserve auree. repubblica.it scrive