Manovra | dossier FdI emendamento contro rischio ' mani' straniere su oro Bankitalia**

Un emendamento presentato da Fratelli d'Italia mira a tutelare le riserve auree di Banca d'Italia, rafforzando le misure di sicurezza contro eventuali rischi di intervento da parte di soggetti stranieri. La proposta si inserisce nel contesto della manovra e intende garantire la sovranità sulle riserve nazionali.
Roma, 11 dic. (Adnkronos) - L'emendamento di Fratelli d'Italia sulle riserve auree di Banca d'Italia serve a proteggerle da 'mani' straniere. E' quanto si spiega nel dossier elaborato dall'ufficio studi di Fdi, che l'Adnkronos ha potuto visionare, dal titolo 'Oro di Bankitalia al popolo italiano: smontiamo le fake news'. "Il capitale della Banca d'Italia, comprese quindi le riserve auree, è detenuto da banche, assicurazioni, fondazioni, enti ed istituti di previdenza, fondi pensione ecc. aventi sede legale in Italia. In molti casi si tratta di soggetti privati, alcuni dei quali controllati da gruppi stranieri", si legge nel testo.
