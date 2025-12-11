Manovra di bilancio tra gli emendamenti del Governo fondi per Napoli | i dettagli
La manovra di bilancio prevede un finanziamento di fino a 6 milioni di euro nel 2026, destinato a Napoli, per sostenere attività di promozione economica e culturale. Il fondo da 35 milioni, istituito dal Governo presso il Ministero degli Esteri, mira a valorizzare i profili internazionali delle celebrazioni e degli eventi della città.
Una quota fino a 6 milioni di euro nel 2026 del fondo da 35 milioni per la promozione economica e culturale, istituito dalla legge di bilancio presso il Ministero degli Esteri, è attribuita alla prosecuzione delle attività "per la valorizzazione dei profili internazionale della celebrazione dei 2. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
“La manovra 2026 si fonda su un bilancio strutturato e al tempo stesso flessibile, che privilegia politiche di spesa qualitative. Una manovra che guarda a un futuro di sviluppo e crescita per le nostre comunità”. Così oggi l’assessore @barbara_zilli tinyurl.com Vai su X
Il Nursind interviene sulla manovra di bilancio criticando un emendamento che permetterebbe di finanziare la dirigenza sanitaria non medica utilizzando anche le risorse destinate all’indennità di specificità infermieristica. Un’ipotesi giudicata ingiustificabile, s - facebook.com Vai su Facebook
Leggi anche: Manovra Malan FdI dopo vertice maggioranza | Canone Rai e condono? Non ne abbiamo parlato
Leggi anche: Manovra | Pd ' dopo l' appello del Papa governo faccia passo indietro su tagli al cinema'
Manovra: attesi ritocchi governo, verso Commissione nel weekend - Il governo prova a chiudere gli ultimi nodi ancora aperti della manovra per tentare di arrivare nel weekend al voto degli emendamenti in Commissione ... Lo riporta iltempo.it
Manovra, niente soldi per gli aumenti di stipendio delle forze dell'ordine - L’iter a Palazzo Madama della manovra è in una fase di stallo, nell’attesa che arrivino gli emendamenti o il maxi emendamento del governo ... Si legge su huffingtonpost.it