Manovra da affitti brevi a banche | ecco le riformulazioni del Governo

Il governo presenta il 'mini-maxiemendamento', un articolato intervento che riguarda temi chiave come gli affitti brevi, la tassazione sui dividendi e il settore bancario. Questa manovra mira a riformulare e integrare gli emendamenti parlamentari, evidenziando le priorità politiche e le strategie del governo in vista delle future decisioni legislative.

Un fascicolo corposo su alcuni dei temi più caldi politicamente, dagli affitti brevi, alla tassazione sui dividendi, all’intervento sulle banche: arrivano con il cosiddetto ‘mini-maxiemendamento’ le riformulazioni del governo sugli emendamenti parlamentari alla manovra. Misure che nel complesso, viene spiegato da fonti parlamentari, valgono in totale un miliardo. I proponenti degli emendamenti dovranno accettare le riformulazioni e ci sarà un termine per presentare i subemendamenti. Per questo la commissione è convocata per venerdì 12 dicembre alle 11 mentre nella stessa giornata, alle 18 scade il termine per i subemendamenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Manovra, da affitti brevi a banche: ecco le riformulazioni del Governo

Tassa di 2 euro sui pacchi fino a 150 e cedolare al 21% per gli affitti brevi solo sulla prima casa: manovra, tutte le novità Vai su X

La maggioranza avrebbe raggiunto un accordo sull’aumento al 26% della tassazione sugli affitti brevi, previsto dalla manovra 2026: l’aumento della cedolare sugli affitti brevi dovrebbe essere escluso per la prima casa che viene messa sul mercato. Ma scatta l - facebook.com Vai su Facebook

Manovra, da affitti brevi a banche: ecco le riformulazioni del Governo - Un fascicolo corposo su alcuni dei temi più caldi politicamente, dagli affitti brevi, alla tassazione sui dividendi, all'intervento sulle banche: arrivano con ... Lo riporta lapresse.it

Manovra, arrivano le riformulazioni del governo: dagli affitti brevi alle banche, ecco cosa cambia - Il governo ha presentato in commissione Bilancio al Senato una serie di riformulazioni di emendamenti che recepiscono gli accordi in maggioranza sulle modifiche alla manovra: si va dagli affitti brevi ... Segnala msn.com