Manovra da affitti brevi a banche | ecco le riformulazioni del Governo

Lapresse.it | 11 dic 2025

Il governo presenta il 'mini-maxiemendamento', un articolato intervento che riguarda temi chiave come gli affitti brevi, la tassazione sui dividendi e il settore bancario. Questa manovra mira a riformulare e integrare gli emendamenti parlamentari, evidenziando le priorità politiche e le strategie del governo in vista delle future decisioni legislative.

Un fascicolo corposo su alcuni dei temi più caldi politicamente, dagli  affitti   brevi, alla tassazione sui dividendi, all’intervento sulle banche: arrivano con il cosiddetto ‘mini-maxiemendamento’ le riformulazioni del governo sugli emendamenti parlamentari alla manovra. Misure che nel complesso, viene spiegato da fonti parlamentari, valgono in totale un miliardo. I proponenti degli emendamenti dovranno accettare le riformulazioni e ci sarà un termine per presentare i subemendamenti. Per questo la commissione è convocata per venerdì 12 dicembre alle 11 mentre nella stessa giornata, alle 18 scade il termine per i subemendamenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

manovra da affitti brevi a banche ecco le riformulazioni del governo

© Lapresse.it - Manovra, da affitti brevi a banche: ecco le riformulazioni del Governo

