Manovra arrivano le riformulazioni del governo
Il governo ha presentato in Commissione Bilancio al Senato una serie di riformulazioni degli emendamenti alla Manovra, riflettendo gli accordi raggiunti in maggioranza. Queste modifiche interessano temi chiave come gli affitti brevi, la tassazione sui dividendi e i contributi delle banche.
Il governo ha presentato in Commissione Bilancio al Senato una serie di riformulazioni di emendamenti, che recepiscono gli accordi in maggioranza sulle modifiche alla Manovra, riguardanti alcuni temi caldi: affitti brevi, tassazione sui dividendi e contributi delle banche. Affitti brevi, cedolare secca al 26 per cento solo dalla seconda casa. Sugli affitti brevi la riformulazione del governo la cedolare secca al 26 per cento solo in caso di locazione di non più di due appartamenti, anziché quattro come previsto a legislazione vigente. Insomma, non ci sarà l'aumento della tassa dal 21 al 26 per cento per chi mette in affitto la prima casa.
