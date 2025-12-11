Manovra affitti brevi | aliquota al 21% sul primo appartamento al 26% sul secondo

La manovra fiscale introduce nuove regole per gli affitti brevi, stabilendo un'aliquota del 21% sulla tassazione del primo appartamento e del 26% sul secondo. A partire dal terzo immobile, sarà invece obbligatoria l'apertura della partita IVA. Queste novità mirano a regolamentare il settore e a garantire un equilibrio fiscale più efficace.

(Adnkronos) – Tassazione al 21% per solo per il primo appartamento in locazione breve e obbligo di partita Iva a partire dal terzo immobile. Lo prevedono le riformulazioni del pacchetto di emendamenti alla manovra del governo. Per la seconda casa l'aliquota sarà al 26%. Inoltre con la modifica al ddl si riduce da 5 a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Manovra 2026, resta la tassa sugli affitti brevi

Video Manovra 2026, resta la tassa sugli affitti brevi Video Manovra 2026, resta la tassa sugli affitti brevi

Cerca Video Caricamento del Video...

Tassa di 2 euro sui pacchi fino a 150 e cedolare al 21% per gli affitti brevi solo sulla prima casa: manovra, tutte le novità Vai su X

La maggioranza avrebbe raggiunto un accordo sull’aumento al 26% della tassazione sugli affitti brevi, previsto dalla manovra 2026: l’aumento della cedolare sugli affitti brevi dovrebbe essere escluso per la prima casa che viene messa sul mercato. Ma scatta l - facebook.com Vai su Facebook

Manovra, affitti brevi: aliquota al 21% sul primo appartamento, al 26% sul secondo - Lo prevedono le riformulazioni del pacchetto di emendamenti alla Legge di Bilancio del governo ... Segnala adnkronos.com

Il Governo riscrive la Manovra: cedolare secca al 21% solo fino a due appartamenti - La modifica è contenuta nella riformulazione del Ddl bilancio e dovrà essere confermata nel corso dell’iter parlamentare della manovra ... today.it scrive