Manovra affitti brevi | aliquota al 21% sul primo appartamento al 26% sul secondo
La manovra fiscale introduce nuove regole per gli affitti brevi, stabilendo un'aliquota del 21% sulla tassazione del primo appartamento e del 26% sul secondo. A partire dal terzo immobile, sarà invece obbligatoria l'apertura della partita IVA. Queste novità mirano a regolamentare il settore e a garantire un equilibrio fiscale più efficace.
(Adnkronos) – Tassazione al 21% per solo per il primo appartamento in locazione breve e obbligo di partita Iva a partire dal terzo immobile. Lo prevedono le riformulazioni del pacchetto di emendamenti alla manovra del governo. Per la seconda casa l'aliquota sarà al 26%. Inoltre con la modifica al ddl si riduce da 5 a .
