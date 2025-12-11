Manola Moslehi | È lei la vera rivelazione di Sanremo Giovani

Manola Moslehi si è affermata come la vera rivelazione di Sanremo Giovani, distinguendosi per il suo stile autentico e la sua grande competenza. La sua presenza ha catturato l’attenzione, mostrando un talento naturale e una profondità che hanno lasciato il segno nel panorama musicale.

Si è distinta con il suo piglio inconfondibile, la sua bravura e la capacità di essere profonda e competente nei suoi giudizi. Manola Moslehi, domenica 14 dicembre, sarà presente alla trasmissione "Sarà Sanremo" dove finalmente conosceremo le nuove proposte del Festival della Canzone Italiana. Conto alla rovescia cominciato per le nuove proposte del prossimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Domenica 14, conosceremo quali saranno gli artisti emergenti che calcheranno il palco dell'Ariston a febbraio 2026. La serata in diretta su Rai1 dal teatro del Casinò di Sanremo, condotta da Carlo Conti e da Gianluca Gazzoli (timoniere delle 4 serate di Sanremo Giovani andate in onda su Rai2), non solo sarà la vetrina di questi new artist, ma anche un ulteriore occasione per rivedere la commissione artistica che ha scelto i finalisti.

