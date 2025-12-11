Manfredi riassegna le Politiche sociali | le deleghe passano a Chiara Marciani dopo le dimissioni di Trapanese

Dopo le dimissioni di Luca Trapanese, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha riassegnato le deleghe delle Politiche sociali, affidandole a Chiara Marciani. La decisione segna un cambio nella giunta comunale, con Manfredi che aveva temporaneamente assunto le responsabilità del settore nelle scorse settimane.

