Mandela Keita cuore aperto ai piccoli tifosi | Il razzismo? Si vince col sorriso

Mandela Keita si è raccontato ai giovani tifosi del Parma, dimostrando un cuore aperto e un atteggiamento positivo. Attraverso il progetto “Gialloblu Youth Reporters”, il calciatore ha condiviso il suo messaggio contro il razzismo, sottolineando l'importanza di affrontare le sfide con un sorriso e determinazione. Un esempio di solidarietà e entusiasmo rivolto ai più giovani.

Mandela Keita ha aperto le porte del suo ‘io’ e si è raccontato ai bambini tra i 6 e i 10 anni che lo hanno intervistato per il nuovo progetto del Parma “Gialloblu Youth Reporters”. La curiosità dei giovanissimi tifosi si è riversata su temi importanti, sensibili, attuali. Passato e presente. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Il giudice sportivo ha punito con 3 giornate di squalifica Mbala Nzola per il calcio gratuito rifilato a Mandela Keita del Parma Nella motivazione presente nel comunicato si legge: «per avere, al 48° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, c

