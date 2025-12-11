Manager italiani i pionieri europei dell’AI nel welfare aziendale

Gli manager italiani si distinguono come pionieri nell’adozione dell’intelligenza artificiale nel welfare aziendale, aprendo la strada a nuove strategie di benessere sul lavoro. Nel contesto europeo, questa innovazione rappresenta un elemento di distinzione tra Paesi cauti e quelli più sperimentali, evidenziando un’evoluzione significativa nel modo di gestire il welfare aziendale attraverso le tecnologie emergenti.

Nel dibattito europeo sul benessere aziendale, l'uso dell'intelligenza artificiale sta diventando un discrimine tra Paesi prudenti e Paesi più audaci. Dalle nuove strategie HR al ridisegno dei benefit, i dati del GEBS 2025 restituiscono un quadro in cui i manager italiani emergono come alcuni tra i più convinti sostenitori di questa trasformazione digitale, pronti a .

