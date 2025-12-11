Man vs Baby | nella serie Netflix l' ex Mr Bean è meno sfigato ma ancora non fa per tutti

Today.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dall’11 dicembre su Netflix sono disponibili i 4 episodi da mezz’ora ciascuno di Man vs. Baby, serie tv comedy ideata e interpretata da Rowan Atkinson, attore comico inglese noto per i suoi personaggi Johnny English e, soprattutto, Mr Bean. Man vs. Baby è una specie di sequel di Man vs. Bee. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

man vs baby serieMan vs Baby: trama, cast e cosa sapere sulla nuova commedia Netflix - La serie televisiva britannica sequel di Man vs Bee, è scritta e creata da Rowan Atkinson stesso insieme a William Davies per Netflix. Scrive hynerd.it

Man vs Baby - Tutto quello che c'è da sapere su Man vs Baby: stagioni, episodi, trama, genere, cast e trailer in collaborazione con MYmovies. Come scrive repubblica.it