Mamma è caduta l' ho trovata morta a terra Ma l' ha strangolata e le ha rubato 30mila euro

Una tragica vicenda di omicidio e furto scuote una comunità: una donna avrebbe strangolato la madre, sottraendole 30mila euro, e successivamente avrebbe simulato un incidente per coprire il delitto. L'indagine ha portato alla luce una drammatica sequenza di eventi che hanno sconvolto familiari e vicini.

Avrebbe strangolato la madre, poi le avrebbe sottratto 30mila euro dal suo conto e infine avrebbe finto di averla trovata morta in seguito a una caduta accidentale. Questa la ricostruzione della pm Giancarla Serafini accolta dalla corte d'Assise di Milano che ha condannato all'ergastolo Pietro. 🔗 Leggi su Today.it

