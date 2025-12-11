Maltrattati e in condizione di forte stress | affido definitivo all' Oipa per 31 cani

La Procura di Verona ha disposto l’affido definitivo di 31 cani, sequestrati in un procedimento penale per maltrattamento e detenzione irregolare. Le Guardie Eco Zoofile di Pavia hanno condotto indagini approfondite e supportato l’operazione, che ha portato alla tutela di animali in condizioni di forte stress e maltrattamento.

La Procura della Repubblica di Verona ha disposto l’affido definitivo di 31 cani oggetto di sequestro in un procedimento penale per maltrattamento e detenzione incompatibile di animali, nel quale le Guardie Eco Zoofile di Pavia sono intervenute con importanti attività di indagine e di supporto. 🔗 Leggi su Veronasera.it

