Maltempo colpisce Gaza muore neonata

Servizitelevideo.rai.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gaza è stata colpita da un'intensa ondata di maltempo, con piogge, forti venti e freddo causati dalla tempesta Byron. La tempesta ha provocato allagamenti e danni nei campi degli sfollati, aggravando le difficoltà della regione e portando purtroppo alla perdita di una neonata.

20.15 Gaza colpita dal maltempo.Freddo,piogge e forti venti portati dalla tempesta Byron che investe i campi degli sfollati e allaga l'enclave palestinese. Una neonata di 8 mesi, la cui famiglia è sfollata, è morta in una tenda allagata a Mawasi, vicino a Khan Younis. Le statistiche della Difesa Civile calcolano che attualmente 250.000 famiglie vivono in tende nella Striscia di Gaza. L'ondata di freddo, secondo le previsioni meteo, dovrebbe durare ancora qualche giorno. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

