malpensa una valigia in vetro di murano parla al cuore dei passeggeri

L'aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa è un luogo di incontro tra mobilità globale e cultura che propone enti e iniziative uniche come l'installazione site-specific X-Ray-Me realizzata dall'artista italo-iraniana Fariba Ferdosi, a cura di Umberto Croppi. Mostra allestita nell'Area Extra Schengen del Terminal 1, il cuore pulsante dello scalo milanese aperto sul mondo. Ed è proprio ai passeggeri che X-Ray-Me "parla" perché nasce ed è proposta come una riflessione sullo stato d'animo di chi attraversa un aeroporto: il distacco, l'attesa, la trasformazione. Il passaggio sotto lo scanner – soglia simbolica tra un prima e un dopo – diventa metafora di un'indagine interiore: ciò che solitamente resta segreto tra il viaggiatore e i propri oggetti personali si rivela, si astrae, si trasforma in una mappa emotiva.