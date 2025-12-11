Malore per Riccardo Chailly interrotta l’opera alla Scala Il direttore portato in ospedale in ambulanza

Riccardo Chailly, direttore musicale della Scala, ha accusato un malore durante la rappresentazione di “Una lady Macbeth del distretto di Mcesk”. L'evento è stato temporaneamente sospeso e il maestro è stato trasportato d'urgenza in ospedale in ambulanza. La serata è stata interrotta per garantire le cure necessarie.

Il direttore musicale della Scala Riccardo Chailly ha avuto un malore, e per questo la rappresentazione di mercoledì sera di “Una lady Macbeth del distretto di Mcesk” è stata interrotta. L’annuncio è arrivato alla Scala mentre gli spettatori tornavano a prendere posto dopo il secondo intervallo dell’opera che lo scorso 7 dicembre ha inaugurato la stagione lirica del teatro con undici minuti di applausi. Non si conoscono al momento i dettagli sulle condizioni di salute di Chailly. La preoccupazione per Chailly. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e l’automedica e Chailly è stato portato in ospedale. 🔗 Leggi su Open.online

