Malore per Riccardo Chailly alla Scala Opera interrotta e pubblico a casa

Riccardo Chailly ha avuto un malore. Il direttore musicale del Teatro della Scala di Milano si trovava impegnato in una rappresentazione di Una lady Macbeth del distretto di Mcesk quando ha iniziato a sentirsi poco bene. L'annuncio è stato dato mentre gli spettatori prendevano posto a seguito del secondo intervallo. Il pubblico è stato mandato a casa e Chailly condotto in ospedale con l'ambulanza. Notizia in aggiornamento.

