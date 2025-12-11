Malore per Riccardo Chailly alla Scala Interrotta la rappresentazione della Lady Macbeth

Durante la rappresentazione della «Lady Macbeth» alla Scala, Riccardo Chailly ha accusato un malore, causando l'interruzione dello spettacolo. La direzione del teatro ha deciso di sospendere l'evento, mentre il maestro non è rientrato in scena dopo il secondo intervallo. La scena si è fermata improvvisamente a causa di questa emergenza.

