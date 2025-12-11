Malore per Riccardo Chailly alla Scala Interrotta la rappresentazione della Lady Macbeth Pubblico a casa

Durante una rappresentazione alla Scala, Riccardo Chailly ha accusato un malore, interrompendo l'esecuzione di «Lady Macbeth». La decisione della direzione del teatro ha portato alla sospensione dello spettacolo, con il pubblico che è stato fatto uscire dall'auditorium. Il maestro non è rientrato in scena dopo il secondo intervallo, suscitando preoccupazione tra gli spettatori.

La decisione della direzione del teatro milanese. Il direttore d'orchestra non è rientrato in scena dopo il secondo intervallo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Malore per Riccardo Chailly alla Scala. Interrotta la rappresentazione della «Lady Macbeth». Pubblico a casa

Malore del maestro Riccardo Chailly mentre dirige alla Scala: opera sospesa. Il direttore ricoverato in ospedale - L'annuncio è stato dato dopo il secondo intervallo dell'opera ma già prima erano circolate voci che il maestro, 72, non si sentisse bene. msn.com scrive

Riccardo Chailly, malore per il direttore della Scala: Lady Macbeth interrotta e pubblico a casa - E per questo il Teatro alla Scala ha deciso di interrompere e non proseguire la rappresentazione di «Una lady Macbeth del distretto ... Da msn.com

Stezzano sotto choc, Riccardo Trovesi muore dopo un malore improvviso La comunità di Stezzano è profondamente scossa dalla morte improvvisa di Riccardo Trovesi, 58 anni, guardia giurata della Gsi Security Group di Treviglio. L’uomo è stato colto da un - facebook.com Vai su Facebook

"Riccardo Parise" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X